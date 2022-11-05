شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يظهر فى تدريب الزمالك لأول مرة.. وفيريرا يجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت التدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة يوسف حسن مهاجم مواليد 2003 المنضم للأبيض فى الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من وادى دجلة.

وكان المهاجم الصاعد يشارك خلال الفترة الماضية مع فريق 2003 فى بطولة الجمهورية للناشئين. وشهدت التدريبات مشاركة عبد الرحمن على مدافع فريق 2003، بجانب حاتم سكر الظهير الأيسر مواليد 2001، بالإضافة إلى حسام أشرف ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، واطمأن خلالها على جميع اللاعبين عقب العودة من الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي الأخيرة في الدوري.

وتحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم استعدادا للفترة المقبلة في ظل توقف المسابقة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين تنفيذ التعليمات المطلوبة ، وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمرحلة المقبلة.