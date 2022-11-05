شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه المصري وديًا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للداخلية بقيادة رضا شحاتة على خوض مباراة ودية غدًا الأحد ضد المصري البورسعيدي، في إطار برنامج تحضير الفريق الشرطي استعدادًا لخوض مبارياته الرسمية بعد انتهاء توقف الدوري، سواء في الدوري أو الكاس أو كأس رابطة الأندية.

وأكد اللواء عثمان الدسوقي مدير الكرة بنادي الداخلية أن فريقه سيواصل استعداداته من أجل التحضير للمرحلة المقبلة من عمر الدوري وكأس الرابطة، حيث ينوي خوض أكثر من مباراة ودية خلال الأيام المقبلة من أجل تجهيز لاعبيه وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، واستغلال توقف الدوري في معالجة كل الأخطاء التي ارتكبها الفريق في الجولات الثلاث الماضية.

ويحتل الداخلية المركز الـ16 في ترتيب جدول الدوري بنقطة وحيدة جمعها من التعادل مع طلائع الجيش والخسارة الاتحاد السكندري والأهلي.

وخسر الداخلية من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري قبل توقف مسابقة الدوري المصري.

يستغل الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة رضا شحاتة فترة توقف الدوري من أجل تجهيز اللاعبين المصابين، في ظل معاناته من إصابة الثنائي محمود عزت وبركات حجاج.

وغاب محمود عزت عن الداخلية في أول ثلاث مباريات بالدوري، بينما غاب بركات حجاج عن مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري ، ويعاني محمود عزت من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني بركان من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعرض محمود عزت للإصابة بشد في العضلية الأمامية قبل انطلاق منافسات الدوري، وغاب بسببها عن المشاركة في مباراة طلائع الجيش بالجولة الافتتاحية، ويحتاج لمدة أسبوع قبل العودة للمشاركة في المباريات.