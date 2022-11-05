جائزة جديدة لصلاح قبل مواجهة توتنهام (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - فاز النجم المصرى محمد صلاح بجائزة أفضل هدف مع ليفربول الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الماضي.

ونال صلاح الجائزة عن هدفه في مانشستر سيتي، في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2022-23.

ونشر حساب ليفربول هدف الفرعون وعلق عليه، "أفضل هدف فى شهر أكتوبر هو للملك المصرى فى شباك مانشستر سيتي متعة ملكية ليفربولية".

يستضيف توتنهام هوتيببر، نظيره ليفربول، نفي السادسة والنصف، مساء الأحد، ضمن مواجهات الجولة ال ١٥ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات سيئة بعد خسارته في الجولة الماضية على يد ليدز يونايتد بهدفين لهدف.

ويحتل ليفربول المركز الثامي عشر ب ١٦ نقطة، فيما يأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد ٢٦ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكساندر آرنولد

تياجو - فابينيو - جوردان هندرسون

داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لتوتنهام

من المتوقع أن يدخل الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب "سبيرز" المباراة بالتشكيل التالي:

هوجو لوريس

إريك داير - كليمون لونجليه - بن ديفيز

ريان سيسيجنون - بيير إيميل هويبييرج - إيف بيسوما - رودريجو بنتانكور - إيفان بيريشيتش

هاري كين - لوكاس مورا

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.