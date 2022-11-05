شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع أفراد جهازه المعاون لرسم خطة المرحلة المقبلة فى ظل توقف مسابقة الدورى، وأول مباراة رسمية سيخوضها الفارس الأبيض يوم 26 من الشهر الجارى.

ويحدد فيريرا مع جهازه المعاون طريقة استغلال فترة توقف الدورى، والبرنامج التدريبى الذى سيتم العمل به فى تلك الفترة، واستغلالها لتصحيح كافة الأخطاء.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى حصل عليها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا فى الدقيقة 84 من رأسية.