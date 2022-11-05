شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الإسماعيلى يكشف حقيقة "تمرد" صالح جمعة بعد حادث السير، المنتخب الأولمبي يقترب من مواجهة المغرب ودياً.

حسين الشحات يشارك فى مران الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد

انتظم حسين الشحات لاعب الأهلي فى مران الفريق الجماعي الذى أُقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش استعداداً للمرحلة المقبلة، وشارك الشحات فى المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من نزلة البرد التى أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الأيام الماضية، كما حرمته من دخول قائمة الأهلي لمباراة الداخلية فى الدوري.

الإسماعيلى يكشف حقيقة "تمرد" صالح جمعة بعد حادث السير

نفى مسئولو النادى الاسماعيلى تمرد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقال مصدر بالجهاز الفني للدراويش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "صالح جمعة غاب عن التدريبات بسبب تعرضه لحادث سير، وأبلغ الجهاز الفنى بذلك، واعتذر عن عدم حضور المران، الأمر الذى تقبله جهاز الدراويش تقديراً لظروف اللاعب".

راحة سلبية للدوليين فى الأهلى حتى معسكر المنتخب

قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى منح عناصر الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات بعد مباراة الداخلية الأخيرة في دوري رابطة الأندية.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول مباريات بطولة نيوزيلندا للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 8 إلى 13 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.