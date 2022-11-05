شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المحترفة تخطر الإسماعيلى بموعد إجراء قرعة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي النادي الإسماعيلي فاكسًا رسميًا من رابطة الأندية المحترفة تخطره بموعد إجراء قرعة كأس الرابطة والمقرر لها يوم 9 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

وكان مسئولو رابطة الأندية قد قرروا إقامة مباريات البطولة يوم 19 من نفس الشهر الحالي، على أن تكون بنظام خروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدي.

ومن المعروف أن الدراويش حقق المركز الثالث فى نسخة البطولة السابقة بعد تغلبه على إنبي بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن الفريق يستأنف تدريباته الجماعية مساء اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري العام بعد تأجيلها بسبب مؤتمر المناخ بالإضافة إلى فعاليات البطولة الجديدة.