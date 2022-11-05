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مصر تكتسح زامبيا وزيمبابوي وناميبيا فى افتتاح بطولة أفريقيا للإسكواش

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القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية نتائج مميزة في مستهل مشوار بطولة أفريقيا للإسكواش، حيث فاز المنتخب الوطني على منتخبات، زامبيا وزيمبابوي صاحبة الأرض والجمهور، وناميبيا بنفس النتيجة وهي 3/0.

 

وانطلقت أمس الجمعة، منافسات بطولة افريقيا للاسكواش، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الافريقي، في الفتره من 4 إلى 11 نوفمبر و التي تقام في مدينة بولاوايو بمشاركة 15 دولة أفريقية.

 

وكانت آخر نسخه للبطولة عقدت في 2013 في ناميبيا، وجاءت أسماء البعثه الرسمية لمصر المشاركة في البطولة من إداريين و لاعبين كالتالي:  

 

الإداريين:

رئيساً للبعثة

- دكتور/حسام محمد جاد رجب         

إدارى البعثه

- المهندسه/ أمنه  أحمد ماجد الطرابلسى                                            

مديراً فنياً للبعثة

- الكابتن/ محمد عثمان محمود زكى القيعى

اللاعبات:

-منه الله وليد حسن المندوه هديه 

-نور محمد إبراهيم وجيه يوسف 

-كنزى أيمن صابر سيد

 

اللاعبين :

- خالد محمد لبيب مصطفى 

-سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى 

-ياسين أيمن شافعى خليل

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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