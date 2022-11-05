شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح زامبيا وزيمبابوي وناميبيا فى افتتاح بطولة أفريقيا للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية نتائج مميزة في مستهل مشوار بطولة أفريقيا للإسكواش، حيث فاز المنتخب الوطني على منتخبات، زامبيا وزيمبابوي صاحبة الأرض والجمهور، وناميبيا بنفس النتيجة وهي 3/0.
وانطلقت أمس الجمعة، منافسات بطولة افريقيا للاسكواش، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الافريقي، في الفتره من 4 إلى 11 نوفمبر و التي تقام في مدينة بولاوايو بمشاركة 15 دولة أفريقية.
وكانت آخر نسخه للبطولة عقدت في 2013 في ناميبيا، وجاءت أسماء البعثه الرسمية لمصر المشاركة في البطولة من إداريين و لاعبين كالتالي:
الإداريين:
رئيساً للبعثة
- دكتور/حسام محمد جاد رجب
إدارى البعثه
- المهندسه/ أمنه أحمد ماجد الطرابلسى
مديراً فنياً للبعثة
- الكابتن/ محمد عثمان محمود زكى القيعى
اللاعبات:
-منه الله وليد حسن المندوه هديه
-نور محمد إبراهيم وجيه يوسف
-كنزى أيمن صابر سيد
اللاعبين :
- خالد محمد لبيب مصطفى
-سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى
-ياسين أيمن شافعى خليل