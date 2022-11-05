شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعاد مارسيل كولر بريق الأهلى فى 6 مباريات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإخفاق فى موسم 2021-2022 عاد النادي الأهلي فى الموسم الحالي بشكل مغاير تماما، وبإصرار على المنافسة بقوة على كل البطولات لاستعادة الألقاب كما اعتاد على مر تاريخه.

الأهلي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، والدوري المصري الموسم الماضى، ليتم تغيير الجهاز الفنى والاستقرار على السويسرى المخضرم مارسيل كولر لقيادة المارد الأحمر فى الموسم الحالي.

كولر بدأ مسيرته مع النادي الأهلي بشكل مثالى، خاض 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات، ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد.

حصد كولر بطولته الأولى مع الأهلي فى مباراته الخامسة، التى جمعته بالزمالك في كأس السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد في الإمارات، فى لقاء حسمه الأهلي بثنائية نظيفة.

الأهلي تفوق بشكل كاسح على منافسه في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا على اتحاد المنستيري التونسي، وفاز ذهابا وإيابا بمجموع (4-0)، ليجد نفسه على رأس مجموعة في دور الـ16 نحو رحلته إلى اللقب الحادي عشر في تاريخ مشاركاته بالمسابقة الأكبر للأندية الأفريقية.

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وعدل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، مراكز عدد من لاعبى الفريق الأحمر، وعدم الالتزام بمراكزهم العادية التى كانوا يؤدون فيها قبل قدومه لتدريب الأهلى فى بداية الموسم الحالى.

ولجأ كولر إلى تعديل مركز أكثر من لاعب مثل كريم فؤاد الذى كان يشارك كظهير أيمن ولكن غير مركزه للعب فى مركز الجناح الأيمن ونجح خلال اللعب فى مركزه الجديد فى تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، وتألق بشدة فى مركزه الجديد وحصل على لقب رجل مباراة فريقه ضد الداخلية.

كما قام كولر بتعديل مركز حسام حسن حيث دفع به خلال مباراة الداخلية فى مركز الجناح الأيسر رغم أن مركزه الأساسى مهاجم صريح، وبرر ذلك برغبته فى إشراك اللاعب فى مركز مختلف من أجل الحصول على فرصة فى ظل امتلاكه 3 مهاجمين ويرغب فى منحه الفرصة بمركز مختلف.

كما قام كولر بتعديل مركز برونو سافيو من خلال الاعتماد عليه فى مركزى صانع الألعاب رغم أنه كان يجيد اللعب بشكل أفضل في الجناح الأيسر، قبل أن يعود ويدفع باللاعب في الجناح الأيسر أيضا حيث أجاد اللاعب البرازيلي في المركزين، وبدأ في الانسجام مع باقي زملائه رويدا رويدا.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدوري المصري في الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولي التي تسبق كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري.