شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلي خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادي الأهلي من استعادة جميع لاعبيه المصابين بعدما اقتربوا من التماثل للشفاء التام من الإصابات التى يعانون منها، ويستغل الأهلي فترة توقف الدورى الحالية من أجل الاطمئنان على جميع لاعبيه المُصابين، ونستطلع فى السطور التالية موقف المصابين في الأهلي..

س: ماذا عن المصابين فى الأهلي خلال الفترة الحالية؟

ج: تضم قائمة المصابين فى الأهلي، عمار حمدي والمالي آليو ديانج، فيما تماثل للشفاء على معلول وحسين الشحات.

س:ما هى إصابات عمار حمدى وديانج؟

ج: عمار حمدي أجرى جراحة فى الرباط الصليبي خلال فبراير الماضي، فيما يعاني ديانج من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، واقترب عمار من العودة للتدريبات الجماعية ونفس الأمر بالنسبة لـ ديانج.

س: ما هو موقف على معلول والشحات؟

ج: انتظم حسين الشحات فى مران الفريق الجماعي الذى أُقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش استعداداً للمرحلة المقبلة، وشارك الشحات فى المران الجماعي أيضاً بعد تعافيه من نزلة البرد التى أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الأيام الماضية، كما حرمته من دخول قائمة الأهلي لمباراة الداخلية فى الدوري.

وخضع الشحات لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على جاهزيته للتواجد مع الفريق، وشارك اللاعب فى التدريبات التى اشتملت على جانب بدني وخططي استعدادا للمرحلة المقبلة.

وخرج ثنائي الفريق حسين الشحات وعلى معلول من قائمة مباراة الداخلية التى أقيمت مساء الأربعاء الماضي فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز وفاز فيها الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ، وعاد على معلول للتدريبات الخميس الماضى، بعدما تعافى من نزلة البرد قبل أن يعود الشحات للمشاركة في مران اليوم.

س: ما هو برنامج الأهلي الفترة الحالية؟

ج:خاض فريق الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني ، وقرر الجهاز الفني منح جميع لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة خمسة أيام خلال فترة توقف الدورى، تبدأ فى الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر الجارى خلال فترة التوقف الحالية، ويخوض الأهلي مباراة ودية الاثنين المقبل، وفقا للبرنامج الذى حدده المدير الفني؛ ويفاضل الجهاز الفنى بين أكثر من طرف للودية.