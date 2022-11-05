شكرا لقرائتكم خبر عن قياس أوزان للاعبى الزمالك قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لقياس أوزان قبل العودة للتدريبات الجماعية التى ستقام مساء اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد التعادل مع إنبى.

ويرغب الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا فى الوقوف على أوزان اللاعبين لتحديد البرنامج التدريبى الذى سيتم اتباعه، وهل سيتم رفع الحمل البدنى أم تخفيفه.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.