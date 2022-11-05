شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يختار محمود حمادة أفضل لاعب فى شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الصفحة الرسمية لنادى فاركو على فيس بوك محمود حمادة لاعب الفريق نجم شهر أكتوبر، وشهدت قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لمعسكر شهر نوفمبر الجاري، والتى أعلنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، تواجد لاعب وسط نادى فاركو محمود حمادة.

وأعلن فيتوريا قائمة معسكر شهر نوفمبر للفراعنة والتي ضمت 24 لاعبا.

وسبق لمحمود حمادة الانضمام للمعسكر الماضي وشارك بشكل أساسي مع روي فيتوريا في مباراتي النيجر وليبريا الوديتين.

يعد هذا الموسم الثاني لمحمود حمادة مع فاركو وقدم مستويات مميزة، وساهم في احتلال الفريق المركز الثامن ببطولة الدوري الموسم الماضي، وشارك هذا في الموسم في المباريات الثلاثة التي خاضها فاركو بالدوري.

واستقر البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول بنادي فاركو ، على خوض مباراة ودية أثناء فترة التوقف أمام فريق الشباب بالنادى مواليد 2001، الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الرابعة من دوري رابطة المحترفين المصرية، المقرر له الأربعاء 23 نوفمبر فى الخامسة مساءً باستاد الإسكندرية.

وخاض الفريق تدريباته اليوم تحت قيادة نونو ألميدا على فترتين، الأولى العاشرة صباحًا داخل الجيم، والرابعة مساءً بالملعب، لتجهيز اللاعبين وزيادة الحمل التدريبي أثناء فترة توقف الدوري.

ويحتل نادي فاركو المركز السادس بمسابقة الدوري بعد مرور 3 جوالات برصيد 5 نقاط من فوز على حرس الحدود 1/0 وتعادلين مع البنك الأهلي 1/1 والمقاولون العرب 0/0.



