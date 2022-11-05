شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يؤدى مناسك العمرة قبل مواجهة نيجيليك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى شريف إكرامى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مناسك العمرة بعد عودة بعثة الفريق من النيجر لمواجهة نيجيلك فى دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية الأفريقية، والتى خسرها الفريق السماوى بهدف دون رد.

ونشر إكرامى صورته برفقة نجله من أمام بيت الله الحرام، معلقًا عليها: "الحمد لله".



شريف إكرامى ونجله

وكان بيراميدز تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق أمام نيجيليك بطل النيجر في إياب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقرر إقامة المباراة في السابعة من مساء يوم الأربعاء ٩ نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، بعد قرار إدارة بيراميدز بإغلاق ملعب الدفاع الجوي للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية بالملعب.

ويدير المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع، ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.