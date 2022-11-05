غياب امتد لـ1141 يوماً.. رحلة متولي من "عيادة الأهلي" إلى بلجيكا عبر "أسباير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي في نهاية شهر يوليو من عام 2019 ضم محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في صفقة أثارت ضجة واسعة في تلك الفترة.

ورغم أن تعاقد متولي مع الإسماعيلي كان يتبقي فيه عام واحد فقط ويحق له التوقيع في يناير 2020، لكن محمود الخطيب رئيس النادي وحسب تصريحات تليفزيونية لأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي طالب بالتفاوض المباشر مع الإسماعيلي ووافق علي منحهم 15 مليون جنيه لضم اللاعب.

توقع الكثيرون أن محمود متولي سيكون له شأن كبير مع الأهلي ويسير علي درب عماد النحاس، خاصة أنه مدافع قوي وملتزم وسريع ويجيد كقلب دفاع وليبرو ولاعب الوسط المدافع ويستطيع بناء الهجمه بصورة جيدة من الخلف.

ومرّ متولي بمعركة طويلة من الإصابات امتدت لمدة 1141 يوماً، بدأت من 20 سبتمبر 2019 في مباراة السوبر، ولكنه تحلى بالصبر والتحدي حتى تعافى من الإصابات وانضم لقائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة بلجيكا ودياً عندما أعلن البرتغالي روي فيتوريا عنها في 3 نوفمبر 2022، ونسرد رحلة مدافع الأهلي خلال السطور المقبلة:

إصابة السوبر

عاني متولي الأمرين من نار الإصابات التي حرمت الكرة المصرية في أوقات كثيرة من مدافع صاحب إمكانيات كبيرة، حيث تعرض متولي للإصابة بمزق في العضلة الخلفية قبل أن يمر شهرين علي إنضمامه للأهلي، وذلك خلال مواجهة السوبر التي أقيمت بإستاد الجيش المصري ببرج العرب وحسمها المارد الاحمر 3-2.

وتغيب متولي قرابة 70 يوماً وبعد عودته بأيام فقط تعرض للإصابة بإجهاد في عضلة السمانه خلال مباراة فريقه مع طنطا في شهر يناير 2020 غاب علي إثرها لبضعة أيام.

الرباط الصليبي

لم يكن القدر رحيماً بمحمود متولي فقبل أن يسترد عافيته الكاملة وتألقه الكامل ضربه الرباط الصليبي بقسوه في مباراة أسوان ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري والتي اقيمت في أغسطس 2020 لتثبت الأشعة وقتها إصابته بالرباط الصليبي.

وقامت إدارة الفريق الأحمر بإنهاء كافة الأمور لإجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب لدي الطبيب أحمد عبدالعزيز لصعوبة سفره إلي مصر وقتها بسبب إجراءات فيروس كورونا.

زيارة الخطيب

قام محمود الخطيب رئيس الأهلى، بزيارة محمود متولى بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبى بنجاح، ورافق الخطيب فى الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأحمد فتحى الظهير الأيمن بالأهلى وقتها.

العودة للملاعب

أثار غياب محمود متولي لفترة قاربت علي 10 شهور، اندهاش البعض بصعوبة عودة اللاعب من جديد، وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن محمود متولي تعرض للإصابة في نهاية أغسطس 2020 والبروتوكول الطبي المطبق في إصابات الرباط الصليبي يستغرق تلك المدة فعلياً، عمار حمدي أصيب في شهر يناير وحتي الآن لم يعد للمشاركة في المباريات، إلا في الأيام المقبلة بعد انتهاء الـ10 شهور حتي لا يتعرض لإصابة أخري.

وأضاف: "متولي عاد للمشاركة في المباريات في شهر يونيو 2021، إذن لم يتأخر نهائياً، وخضع لبرنامج تأهيلي جيد رغم إجرائه العملية في مصر ولكنها مع طبيب مصنف عالمياً وهو أحمد عبدالعزيز".

إصابة في المباراة الأولي

مع أول مباراة ودية يشارك فيها اللاعب خلال شهر يونيو 2021 أمام مصر للتأمين تعرض للإصابة وغادر الملعب، طبيب الأهلي وقتها قال أنه عاني من إجهاد في العضلة الخلفية وهو شئ طبيعي للاعب لا يشارك في المباريات لمدة تصل قرابة 10 شهور.

أوتار الركبة

عاني متولي أيضاً في بداية شهر سبتمبر 2021 من التهاب في أوتار الركبة وغاب بسببها لفترة قبل أن يعود مجدداً للبرامج التأهيليىة ويحصل علي حقن للتخلص من الخشونة ويتعافي من الإصابة ويعود للملاعب في شهر اكتوبر من العام نفسه.

غياب طويل جديد

شارك محمود متولي في مباراة طلائع الجيش وغادرها بسبب الآم عضلية قبل أن تثبت الأشعة تعرضه للإصابه بمزق في العضلة الأمامية.

نقطة التحول

وافق محمود الخطيب رئيس الأهلي علي طلب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الطبي في ديسمبر 2021 علي سفر محمود متولي الي الدوحة مع بعثة الفريق التي كانت ستخوض مواجهة السوبر الأفريقي وقتها لعرضه علي أطباء متخصصين في أكاديمية أسبيتار القطرية.

وكان هذا الأمر هو نقطة التحول حيث خضع لبرنامج تأهيلي هناك وأستمر فترة قرابة الشهرين حتي عاد للمشاركة في تدريبات الأهلي مباشرة بالتتش في 23 فبراير من عام 2022 لتنتهي رحلته مع الإصابات.

الإصرار والتحدي

ما تعرض له محمود متولي مدافع الأهلي من إصابات لم يكن مع الفريق الأحمر فقط ولكنه كان منذ تواجده في الإسماعيلي، ومع إصرار اللاعب وتحديه عاد أكثر قوة مع مدرب طور كثيراً من أدائه حتي نجح في أن يقدمه بمركزه الذي كان وراء تاشيرة انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني من جديد.