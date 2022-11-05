"لدينا تعاقد مع شركة عالمية" حقيقة تكوين الأهلي لـ"فريق كشافين" لاستقدام المواهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر بالجهاز الفني للأهلي، حقيقة تكوين فريق عمل لاكتشاف وترشيح اللاعبين وتقييمهم، من أجل دعم صفوف الفريق بمن يقع عليه الاختيار من بينهم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا الأمر ليس دقيقًا بمعني الكلمة، وأضاف: "هناك عنصرين يعملون فعليًا منذ قرابة العامين في هذا الأمر لمعاونة إدارة التعاقدات والجهاز الفني وتم زيادتهم في بعض الأوقات إلى 3 أفراد".

وأوضح: "ليس هناك فريق عمل جديد يتم تكوينه ولكن ربما يتم اجراء تعديلات في العناصر المتواجدة فعلًا سواء بتغييرهم أو تعديل وظائفهم".

وتابع: "الأهلي في الأساس متعاقد مع أفضل شركة على مستوي العالم، في مجال تحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بأي لاعب".

واستكمل: "تلك الشركة توفر للجهاز الفني كافة البيانات التي يحتاجها عن أي لاعب أو فريق بمقاطع فيديو وأرقام دقيقة للغاية مهما كان الأسم أو الدوري والمكان الذي يلعب به اللاعب أيضًا".

وختم: "هناك أيضًا لجنة متخصصة، دورها متابعة وترشيح اللاعبين داخل مصر وهي تابعة بشكل مباشر للجنة التخطيط".

يذكر أن فريق الأهلي استأنف تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.