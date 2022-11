محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي فوز لاعبه المصري محمد صلاح بجائزة أفضل هدف للاعبي ناديه بشهر أكتوبر.

وفاز صلاح بالجائزة عن هدفه الذي سجله في شباك مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

وحلّ في المركز الثاني أرنولد بهدفه أمام رينجرز الاسكتلندي في دوري الأبطال، فيما حلّ هدف صلاح في مرمى رينجرز بالمركز الثالث.

[email protected]'s sublime winner against Manchester City is our @EASPORTSFIFA Goal of the Month for October