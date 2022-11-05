مدافع المنتخب السعودي: إيقاف ميسي في كأس العالم يحتاج لدعاء الوالدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مدافع المنتخب السعودي، معتز هوساوي، إن إيقاف نجم المنتخب الأرجنتيني يحتاج لدعاء الوالدين.

وردّ هوساوي، خلال حلوله ضيفًا بفضائية SSC السعودية مساء يوم أمس الجمعة على هل يقدر إيقاف ميسي ومن المدافع الذي يستطيع إيقاف نجم الأرجنتين بقوله:"إيقاف ميسي يحتاج دعاء الوالدين".

وردّ مدافع المنتخب السعودي على كون ميسي الآن ليس في مستواه السابق، قائلا:"مستواه الآن أفضل من قبل".

ويقع المنتخب السعودي في مجموعة بكأس العالم قطر 2022 تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

#مع_عزيز | معتز هوساوي:

إيقاف ميسي بالمباراة يحتاج لدعاء والدين#SSC pic.twitter.com/AbvolL5ZQN

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 4, 2022