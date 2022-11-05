بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولي.. الخليج 365 يكشف كيف يفكر الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تسود حالة من الإرتياح الشديد داخل إدارة الأهلي بسبب نجاح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق أهداف المرحلة الأولي من الموسم الحالي.

واستطاع الفريق الأحمر تحقيق كل الأهداف التي وضعها الجهاز الفني للمرحلة الأولي قبل توقف المسابقة ووتضمن التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك الفوز بلقب السوبر المصري علي حساب الزمالك بجانب صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري.

ورغم حالة الهدوء التي تسيطر علي جنبات النادي، لكن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة يتابع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومارسيل كولر المدير الفني رؤيتهم للفترة المقبلة.

ويتواجد الخطيب حالياً في العاصمة الفرنسية باريس للخضوع للمرحلة الثانية من الفحوصات الطبية والتحاليل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالرغم من أن محمود الخطيب في رحلته العلاجية لكنه يتابع مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر الموقف النهائي ورؤيتهم لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "هناك عمل يجري علي نطاق واسع في تلك الفترة لحسم ملف انتقالات يناير مبكراً ويتحرك محمود الخطيب بنفسه بمنتهي القوة ويتابع مع أمير توفيق مدير التعاقدات في إنجاز ما يطلبه الجهاز الفني".

وحسب ما علم الخليج 365، فإن الجهاز الفني بقيادة كولر متفهم تماماً آليات السوق ويعمل علي تطوير أداء لاعبيه المتواجده معه.

وأوضح المصدر، أن كولر يريد ضم لاعبين محترفين أحدهما فوق السن والأخر سيتم قيده في قطاع الناشئين، وبينهم من يجيد في مركز الجناح الأيسر.

وشدد: "كولر لا يرغب في ضم لاعبين لمجرد الفكرة فقط ولكن طبقاً للحاجة الفنية، وقال أن كولر يري أن محمود كهربا وعمار حمدي مع تجهيزهم سيكونوا بمثابة صفقات جديدة وقوية للغاية.

وقال: "المدرب السويسري بخلاف الصفقتين المحترفين، فهو يتابع لاعب محلي وسيحسم موقفه في الأيام المقبلة سواء بطلب التعاقد معه أو لا".

وأضاف: "كولر لا يرغب في رحيل محمد محمود وزياد طارق بشكل نهائي كما يتردد ولكن يرغب في خروجهم للإعارة لمنحهم فرصة المشاركة أساسياً".

واختتم: "الأهلي يرغب في إعارة أي لاعب من فريق الناشئين مواليد 2003 لن يكون له دور مع كولر في الموسم الحالي ليشارك في مسابقة الدوري، المدرب مقتنع للغاية برأفت خليل ومصطفي سعد ومحمد أشرف ومحمد شرقية وعبدالرحمن رشدان وكريم الدبيس".