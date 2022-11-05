شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: كولر أفضل مدرب فى الدورى.. وكريم فؤاد أبهر الجميع مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لنادى إنبى، أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى هو أفضل مدرب بالدوري المصرى فى الوقت الحالى. وقال أحمد كشرى، فى مداخلة هاتفية عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "افتتاحية الدورى كانت صعبة على إنبى، وخضنا مباريات قوية، وراهنت على خطف نقاط من الزمالك، ونجحت فى الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف أحمد كشرى، "كولر هو أفضل مدرب حالياً فى الدوري المصرى، وكريم فؤاد لاعب الأهلى قدم مستوى أبهر الجميع أمام الداخلية، ويمتلك إمكانيات تفوق أى لاعب مصرى".