شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أكبر نتيجة فى ديربى القاهرة بين الأهلى والزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر 2021، حقق النادى الأهلي فوزًا على الزمالك بنتيجة 5-3 باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد انتصار الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3 هو أكبر نتيجة لديربي القاهرة بين الفريقين على مدار التاريخ، حيث شهدت المباراة تسجيل 8 أهداف لكلا الفريقين.

سجل أهداف الأهلي، محمد أبو جبل في مرماه، علي معلول (هدفين) ومحمد شريف وأليو ديانج، وسجل أهداف الزمالك: مصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي.

ومن بين أكبر نتائج الديربي بين الأهلي والزمالك، فوز المارد الأحمر 5-0 في ربع نهائي كأس مصر عام 1937 وكذلك الفوز 6-1 في الدوري المصري عام 2002، بينما فاز الزمالك مرتين بنتيجة 6-0 في الدوري المصري عام 1942 وكذلك في نهائي كأس مصر عام 1944.