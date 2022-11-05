شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: البنك الأهلى عينه على المربع الذهبى و6 لاعبين يستحقون الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، عن طموحات فريقه فى الموسم الجاري، وقال كريم حسن شحاتة عبر برنامج "صباح أون تايم"، "بعد نهاية الموسم الماضى خططنا لتقديم موسم أفضل، بعدما حققنا المركز السابع، تعاهدنا على تطوير الأداء والطموح وتعاقدنا مع 8 لاعبين مميزين فى مراكز مختلفة، أبرزهم أبو جبل والجزار ورزاق سيسية وإسلام جابر وجددنا إعارة أسامة فيصل".

وأضاف كريم شحاتة، "لم نتعاقد مع عدد كبير ولكن نظرنا لاحتياجات الفريق، والإدارة وفرت لنا كل الأمور بهدف التواجد فى المربع الذهبي، وحافظنا على القوام الأساسي للفريق".

وتابع، "بدأنا الموسم بالتعادل مع فاركو وسموحة، رغم أننا كنا أقرب للفوز، ركزنا بشكل أكبر فى مواجهة سيراميكا وفزنا بثلاثية، وستكون هذه المباراة انطلاقة جيدة للفريق".

وعن انضمام فادى فريد للمقاولون العرب قال كريم حسن شحاتة، فادي فريد لاعب مميز كان في المنتخب الأولمبي مع شوقي غريب، وتعاقدنا مع 4 مهاجمين واللاعب يرغب في التواجد أساسيا، المقاولون كان بحاجة لمهاجم وفادى وافق على الإعارة ليشارك ويستفيد باللعب بشكل أكبر مع امتلاكنا عددا كبيرا من المهاجمين، واللاعب من طلب الإعارة".

واختتم كريم شحاتة، "لدينا أكثر من 5 أو 6 لاعبين يستحقون التواجد فى المنتخب، كريم بامبو من أفضل المهاجمين والهدافين، ومحمد فتحي لاعب مميز وكذلك محمد هلال وأحمد ياسين وأبو جبل، وفوجئت بعدم تواجد أى لاعب فى المنتخب وهذا أحزنني، فيتوريا له حرية اختيار اللاعبين الذين يخدمون أهدافه ولكن لدينا لاعبون مميزون".