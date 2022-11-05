شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتصدر ترتيب دورى محترفى اليد.. والمؤجلات تؤخر القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق سبورتنج، حتى الآن، جدول ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 37 نقطة، من 13 لقاءً، وتحقيق الفوز فى 12 مباراة وخسارة لقاء وحيد فقط.

بينما جاء الأهلى فى المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، نظرا لأن الأهلى لعب 7 لقاءات فقط والزمالك 6 بسبب تأجيل مباريات للمشاركة الثنائى فى بطولة أفريقيا ومن بعدها مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية سوبر جلوب .

فيما تقام الجولة الخامسة عشرة الخميس المقبل، بلقاءات بين كل من، هليوبوليس مع الطيران، والقناة مع الزهور، والزمالك مع البنك الأهلى، والجزيرة مع جزيرة الورد، وطلائع الجيش مع الأهلى، وهليوليدو مع المعادى، وسبورتنج مع سموحة، ودلفى مع الأوليمبى.