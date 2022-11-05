شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقود مران الأهلى بعد تعافيه من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مران الفريق صباح اليوم، السبت، بملعب التتش، بعدما غاب عن مران أمس الأول، الخميس، بسبب معاناته من توابع نزلة برد التى تعرض لها قبل 48 ساعة من مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري.

وغاب كولر عن المران الذي سبق مباراة الداخلية لكنه ذهب بسيارته إلى ملعب استاد السويس الجديد وقاد مباراة الفريق أمام الداخلية التى أقيمت الأربعاء الماضي بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز وفاز فيها المارد الأحمر بأربعة أهداف.

وخاض الأهلي مران الخميس، بعد الفوز على الداخلية مساء الأربعاء بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، ثم حصل على راحة أمس على أن يستأنف تدريباته اليوم وغداً ثم يخوض مباراة ودية الاثنين المقبل باستاد التتش.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب في الخامسة من مساء يوم 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر بإستاد الأهلي والسلام.

وبعد مواجهة المقاولون بكأس مصر، يلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف في أول مباراتين وبرباعية مقابل هدف في المباراة الثالثة على التوالي.