شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبات يمثلن مصر فى بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول مباريات بطولة نيوزيلندا للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 8 إلى 13 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ولم تشهد منافسات الرجال ظهوراً مصرياً، بينما تشارك 4 لاعبات فى منافسات السيدات وهن: سلمى هاني، سلمى الطيب، رنا إسماعيل، وملك خفاجي.

ومن المقرر أن تخوض سلمى هاني منافسات البطولة من الدور الثاني، فيما تبدأ سلمى الطيب ورنا اسماعيل وملك خفاجي منافسات البطولة من الدور التمهيدي.

من ناحية أخرى، حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات، فيما استقرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج بالمركز الثانى بعدما حصدت وصافة بطولة أمريكا وبطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، واستمرت هانيا الحمامي لاعبة دجلة فى المركز الثالث، واحتفظت نور الطيب بتواجدها فى المركز السادس وتليها روان العربي فى المركز السابع، وسلمى هاني فى المركز العاشر.