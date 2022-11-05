شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يؤدى مناسك العمرة بصحبة شقيقه ويعلق: "اللهم تقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أكرم توفيق، ظهير أيمن النادي الأهلي، على استغلال فترة توقف الدوري فى أداء مناسك العمرة، ونشر أكرم توفيق صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام برفقة شقيقه أحمد توفيق من داخل الحرم المكي وعلق قائلا: "اللهم تقبل يا رب".

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة ضمن البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، بعد توقف الدوري عقب الانتهاء من مباراته أمام الداخلية بالجولة الثالثة من عمر الدوري والتى فاز فيها الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية أمس، الجمعة، على أن يستأنف تدريباته الجماعية اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل، والذى سيشهد خوض مباراة ودية، ومن المتوقع أن يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 4 أو 5 أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية حتى موعد أول مباراة رسمية.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى بالكويت