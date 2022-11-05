الامارات | تحرك جديد من نادي فرنسي بشأن مستقبل الهداف المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع «ligablatt» العالمي، أن إدارة نادي نانت الفرنسي تخطط خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع اللاعب المصري مصطفى محمد، بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق في المباريات الأوروبية والدوري الفرنسي.

وانضم مصطفى محمد، إلى نادي نانت في الصيف الماضي 2022، قادما من جالاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى نهاية (2022 - 2023)، مع وجود بند يسمح للفريق الفرنسي بحقية الشراء بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى أن هناك اتفاقية بين نادي نانت وجالاتا سراي، من أجل الحصول على خدمات الاعب بشكل نهائي مقابل دفع 5.75 مليون يورو، التي تم التفاوض عليها في خيار الشراء ستكون مستحقة الدفع.

يذكر أن مصطفى محمد، تألق أول من أمس أمام أولمبياكوس اليوناني، في الدوري الأوروبي، وسجل هدف وساهم في صناعة هدف أخر، وساعد فريقه التأهل إلى الدور القادم في الدوري الأوروبي.

ومنذ انضمام مصطفى محمد، إلى نادي نانت الفرنسي، شارك في 20 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل ستة أهداف، وساهم في صناعة ثلاثة.