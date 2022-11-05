الامارات | منتخب السعودية يستعد للمونديال في ملعب قصر الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب السعودي مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الحالي.

ويستعد «الأخضر» لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة من الاستعدادات، أمام منتخب آيسلندا بعد غد الأحد على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب قصر الإمارات تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينار، إذ بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وواصل صالح الشهري تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي في الوقت الذي انتظم فيه الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري في معسكر الأخضر وشاركا في تمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي.