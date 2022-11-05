شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة "تمرد" صالح جمعة بعد حادث السير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو النادى الاسماعيلى تمرد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقال مصدر بالجهاز الفني للدراويش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "صالح جمعة غاب عن التدريبات بسبب تعرضه لحادث سير، وأبلغ الجهاز الفنى بذلك، واعتذر عن عدم حضور المران، الأمر الذى تقبله جهاز الدراويش تقديراً لظروف اللاعب".

وأضاف المصدر، "صالح جمعة لم يتمرد، هو تعرض لظرف طارئ مثل أى لاعب وعاد للانتظام فى تدريبات الإسماعيلى بشكل طبيعى دون أى أزمات".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو فى 23 نوفمبر الجارى على ملعب الإسكندرية فى الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصرى.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للهزيمة فى أول جولتين من الأهلي بهدف نظيف ومن غزل المحلة بهدفين مقابل هدفًا.