شكرا لقرائتكم خبر عن جورج أوا يدعم لاعبى المصرى ويوجه رسالة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جورج أوا، لاعب النادي المصري السابق، رسالة خاصة لجماهير وعشاق القلعة الخضراء، وقال أوا فى تصريحات عبر المركز الإعلامي للمصري، "أتمنى حظا طيبا للفريق فى الدوري، أعلم أن الجمهور رائع وأتمنى كل شىء جيد للمشجعين، جماهير المصرى تشجع النادي بقوة وأتمنى لهم الأفضل فى الموسم الجديد".

واختتم قائلا، "أفتقد الجمهور، أفتقدكم جميعا وأحب المصرى وبورسعيد".

ويختتم النادي المصري استعداداته اليوم داخل معسكره المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، وذلك لتجهيز الفريق قبل استئناف مباريات الدوري العام، ومن المقرر أن يخوض المصري أولى ودياته غدا الأحد بمواجهة فريق القناة.

ورفع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق، لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي.

وكان المصري قد استهل مشواره فى الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبى بثنائية نظيفة.

كان ايهاب جلال قد قرر ضم الرباعي الشاب، مصطفى أيمن "لاعب خط وسط فريق 1999، وعبد السلام أحمد الظهير الأيمن لفريق 2001، أحمد شداد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2001، وإبراهيم سعيد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2003 ، للتدريب مع الفريق الأول وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري.