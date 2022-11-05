شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كريم فؤاد يعيد اكتشاف نفسه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، اكتشاف نفسه مع السويسري مارسيل كولر، بعدما أعاد مدرب الأهلي توظيفه داخل الملعب، ليبدأ اللاعب مسيرة التوهج الكروى، وأبرزها عندما أحرز هدف الأهلي الثانى فى شباك الزمالك بكأس السوبر المصرى.

ولم يتوقف كريم فؤاد عند تألقه فى لقاء السوبر ليعود لتسجيل هدفين وصناعة مثلهما فى مباراة الداخلية التى انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف ليحصد لقب رجل المباراة.

كريم فؤاد بدأ مشواره الكروى فى صفوف النجوم خلال مشاركتهم فى الدورى العام موسم 2018/2019، ورغم هبوط فريقه إلى القسم الثانى استمر اللاعب فى دورى الأضواء والشهرة بعد انتقاله إلى إنبى على سبيل الإعارة، ونجح صاحب الـ 21 عاماً فى حجز مقعد له مع منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب.

ويلعب كريم فؤاد فى واحد من أكثر المراكز الحساسة وهى الجبهة اليمنى، التى عانت القلعة الحمراء كثيراً بسببها لندرة المواهب فى تلك الجبهة خلال الموسم الأخير على وجه التحديد، حتى إنها باتت تمثل صداعا مستمرا للنادي الأهلي، خاصة بسبب الإصابات.