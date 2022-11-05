شكرا لقرائتكم خبر عن القياسات البدنية تحدد موعد مشاركة عمار حمدى فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد القياسات البدنية التى سيخضع لها عمار حمدي، لاعب الأهلي، موقفه من تدريبات الفريق الجماعية، مع نهاية فترة توقف الدوري الحالية، على أن يكون جاهزاً بعدها للمشاركة فى المباريات. ويخوض عمار حمدي المرحلة الأخيرة من التأهيل لإصابة الرباط الصليبي، قبل الانتظام فى تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية.

واقترب عمار حمدى من العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية مع نهاية فتر توقف مسابقة الدوري الحالية، بعدما قطع شوطا كبيرا من التأهيل عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية قبل أكثر من 6 أشهر، وينوى الجهاز الفني للأهلي الدفع بعمار حمدي فى التدريبات الجماعية بالتدريج قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وخاض عمار حمدي فترة تأهيل فى النمسا وقطر وداخل الأهلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التى تعرض لها فى فبراير الماضي.