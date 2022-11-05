شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريرا تفصيليا عن حالة المصابين ومدة غيابهم عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة تقريراً مفصلاً عن اللاعبين المصابين ومدة غيابهم عن الفريق، وإعداد برامج تأهيلية لسرعة تجهيزهم.

وينتظر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك إنهاء تأشيرات السفر لإنجلترا لإجراء عملية فى الركبة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة فى الدورى، والتى يغيب على إثرها 6 أشهر من أجل العودة مجددا لتدريبات القلعة البيضاء، فيما يعانى أحمد أبو الفتوح من الإصابة بكسر فى وجه القدم وتم تركيب دعامة له، والتى تعرض لها أمام الأهلى فى مباراة السوبر التى أقيمت فى الإمارات، ويحتاج من أسبوعين لثلاثة للعودة مجددا لتدريبات الفريق، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمباريات بعد التوقف الحالى.

ويخضع نبيل عماد دونجا حاليا لتدريبات تأهيلية بعد إجراء جراحة فى الركبة والعودة من قطر، وظهر لأول مرة فى تدريبات الزمالك فى الأيام الماضية، ويحتاج دونجا لأسبوعين من أجل الجاهزية والعودة للمباريات، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمباريات بعد التوقف الحالي، ويعانى السنغالى إبراهيما نداى من مزق فى العضلة الخلفية، وهى الإصابة التى تعرض لها أمام سموحة، ويحتاج لأسبوع واحد من أجل العودة لتدريبات الفريق مرة أخرى، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمباريات بعد التوقف الحالى.

ويعانى محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك من رشح في الركبة حرمه من العودة بشكل منتظم مع الفريق، ولم يتحدد حتى الآن المدة التى سيغيبها عن الفريق ولكن بنسبة كبيرة سيكون جاهزا للمباريات بعد التوقف الحالي.