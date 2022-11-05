"ظهور مرموش".. أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم السبت إقامة عدة مباريات في مختلف المسابقات، من بينها ظهور المحترف المصري عمر مرموش مع فريقه فولفسبورج أمام ماينز في الدوري الألماني، كما يخوض برشلونة مواجهة قوية أمام ألميريا في الدوري الإسباني.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

5:00 مساءً.. نوتينجهام فورست وبرينتفورد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت إنجليش 2

5:00 مساءً.. ليدز يونايتد وبورنموث.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

5:00 مساءً.. مانشستر سيتي وفولهام.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

5:00 مساءً.. وولفرهامبتون وبرايتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3

7:30 مساءً.. إيفرتون وليستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

الدوري الإسباني

7:30 مساءً.. سيلتا فيجو وأوساسونا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

10:00 مساءً.. برشلونة وألميريا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

7:00 مساءً.. أتالانتا ونابولي.

9:45 مساءً.. ميلان وسبيزيا كالتشو.

الدوري الفرنسي

6:00 مساءً.. أجاكسيو وستراسبورج.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

10:00 مساءً.. أنجيه ولانس.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

الدوري الألماني

4:30 مساءً.. هيرتا برلين وبايرن ميونيخ.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

4:30 مساءً.. بروسيا دورتموند وبوخوم.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD7