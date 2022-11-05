"ظهور مرموش".. أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يشهد اليوم السبت إقامة عدة مباريات في مختلف المسابقات، من بينها ظهور المحترف المصري عمر مرموش مع فريقه فولفسبورج أمام ماينز في الدوري الألماني، كما يخوض برشلونة مواجهة قوية أمام ألميريا في الدوري الإسباني.
وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي
5:00 مساءً.. نوتينجهام فورست وبرينتفورد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت إنجليش 2
5:00 مساءً.. ليدز يونايتد وبورنموث.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2
5:00 مساءً.. مانشستر سيتي وفولهام.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1
5:00 مساءً.. وولفرهامبتون وبرايتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3
7:30 مساءً.. إيفرتون وليستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1
الدوري الإسباني
7:30 مساءً.. سيلتا فيجو وأوساسونا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1
10:00 مساءً.. برشلونة وألميريا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1
الدوري الإيطالي
7:00 مساءً.. أتالانتا ونابولي.
9:45 مساءً.. ميلان وسبيزيا كالتشو.
الدوري الفرنسي
6:00 مساءً.. أجاكسيو وستراسبورج.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
10:00 مساءً.. أنجيه ولانس.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
الدوري الألماني
4:30 مساءً.. هيرتا برلين وبايرن ميونيخ.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
4:30 مساءً.. بروسيا دورتموند وبوخوم.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD7