الامارات | مهدي علي يتعرض لحادث سير خارج الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مدرب منتخب الإمارات وشباب الأهلي السابق مهدي علي لحادث سير قوي خلال وجوده خارج الدولة.

وأصدر نادي شباب الأهلي النادي الذي نشأ فيه مهدي لاعباً وانطلق منه مدرباً لقيادة كرة الإمارات إلى أهم إنجاز أولمبي لها بالتأهل إلى أولمبياد لندن 2012، بياناً تمنى فيه الشفاء العاجل للمدرب القدير.

وجاء في بيان شباب الأهلي: "أسرة نادي شباب الأهلي تتمنى الشفاء العاجل والرجوع لأرض الوطن سالماً وبصحة وعافية للمدرب القدير مهدي علي، إثر تعرضه لحادث سير خارج الدولة".