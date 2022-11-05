شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يخضع لفحص طبي اليوم لتحديد موقفه من مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسين الشحات لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران اليوم ،السبت، لتحديد موقفه من المشاركة في المران من عدمه بعدما تعرض لنزلة برد حرمته من تدريبات الفريق الأيام الماضية كما حرمته من دخول قائمة الأهلي لمباراة الداخلية في الدوري.

وخرج ثنائي الفريق ، الشحات وعلى معلول من قائمة مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

وعاد على معلول للتدريبات أول أمس ، الخميس، بعدما تعافى من نزلة البرد فيما يترقب الجهاز الطبي موقف الشحات قبل مران اليوم وأن كانت الدلائل تُشير إلى تعافيه من نزلبة البرد وجاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض الأهلي مرانًا أمس الأول، الخميس، بعد الفوز على الداخلية مساء الأربعاء بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز ثم حصل على راحة أمس على أن يستأنف تدريباته اليوم وغدٍ ثم يخوض مباراة ودية يوم الأثنين المقبل باستاد التتش.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب في الخامسة من مساء يوم 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر بإستاد الأهلي والسلام.

وبعد مواجهة المقاولون بكأس مصر، يلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف في أول مباراتين وبرباعية مقابل هدف في المباراة الثالثة على التوالي.