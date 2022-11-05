شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة على موعد استئناف منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021-2022. وأصبح فريق سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائي بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

وتتبقى 3 مباريات من دور الثمانية لكأس مصر، وهي الأهلي ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلي ضد بيراميدز، والزمالك حامل اللقب مع المصرى البورسعيدي.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدوري المصري مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصري للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

بينما يلعب الأهلي مع المقاولون العرب 27 نوفمبر فى دور الثمانية لكأس مصر، بعدها يلاقي طلائع الجيش فى 2 ديسمبر فى الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائي لمواجهة سموحة.