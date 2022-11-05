شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يختتم معسكره المفتوح الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، معسكرا مفتوحا حتى الاثنين المقبل 7 نوفمبر الجاري وكان المنتخب بدأ معسكره أمس الجمعة. ويهدف الجهاز الفني من المعسكر متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، خاصة مع استمرار مباريات الدورى العام.

ويتابع الجهاز الفنى مباريات بطولة الدورى العام لانتقاء بعض العناصر المتميزة لضمها إلى صفوف المنتخب خلال المرحلة القادمة، وسيتواجد المدير الفنى وجهازه المعاون الذى يضم نادر رشاد مدربا عاما وأيمن عبدالرحمن مدرب حراس المرمى فى مباراة المصرى وكهرباء القاهرة، ومباراة البنك الأهلى والمنيا التى تقام اليوم.

وسيعلن الجهاز الفنى قائمة المنتخب عقب انتهاء مباريات اليوم فى بطولة الدورى العام.