شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر خطة الفريق خلال توقف الدورى فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي اجتماعا مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق لمناقشته فى خطة التحضير خلال فترة توقف الدوري فى شهر نوفمبر الجارى، من أجل تجهيز الفريق الأحمر للمرحلة المقبلة من عمر الدوري ودوري أبطال أفريقيا وبطولتى كأس مصر وكأس الرابطة، من أجل الاستمرار فى تقديم نتائج قوية والمنافسة على تحقيق كل الألقاب فى الموسم الحالي.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي مارسيل كولر حول خطته للفترة المقبلة، سواء على صعيد خوض معسكر خارجي إن سمحت الظروف وارتباطات الفريق المقبلة، أو الاكتفاء بمعسكر داخلى أو خوض مباريات ودية، لاسيما أن الجهاز الفني سبق وقرر تأجيل خوض معسكر إعداد خارجي قبل الموسم الجارى على أمل إقامته فى شهر نوفمبر الجارى، وهو ما لم يتحدد حتى الآن.

كما يناقش مسئولو الأهلي المدير الفني فى كافة احتياجاته من أجل تلبيتها لتجهيز الفريق الأحمر للمرحلة القادمة، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء يحاولون تذليل كل العقبات التى تواجه الفريق من أجل العودة للمسار الصحيح والمنافسة على كل الألقاب.