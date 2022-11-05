شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم لبدء رحلة تصحيح المسار فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك، تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، اليوم السبت، إلى التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بعد انتهاء الإجازة التى منحها المدير الفني للاعبين بعد التعادل مع فريق إنبى الأربعاء الماضى بهدف لمثله، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدورى.

ويعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل بدء التمرين اليوم، لشرح خطة الإعداد المصغرة لاستئناف المباريات من جديد، والتي سيطالب خلالها اللاعبين بنسيان المباريات الماضية والتركيز خلال التدريبات الحالية من أجل الوصول لأفضل مستوى لكل لاعب لإعادة الفريق للمكانة التى يستحقها بعد خسارة السوبر المحلى والتعادل من إنبى.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لإعادة تقييم اللاعبين وتأهيلهم من جديد وتجهيزهم نفسيا وفنيا لتخطى هذه المرحلة الصعبة والتجهيز للفترة المقبلة، استعدادا للمباريات المقبلة للعودة لسكة الانتصارات واستعادة المستوى الذى كان عليه الفريق فى الموسم الماضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى بعد العودة من فترة التوقف الحالية، المقرر لها 26 نوفمبر الجاري فى ربع نهائى كأس مصر.