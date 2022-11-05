شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يبدأ التدريبات المنفردة فى الأهلى اليوم بعد جراحة الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى التدريبات المنفردة اليوم، السبت، على أن يعود ‏للانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏عبد المنعم أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين فى جراحة الوجه والفكين.‏

واطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه للجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

وكان محمد عبد المنعم قد شارك فى مباراة السوبر المصري أمام ‏الزمالك، التي أقيمت مساء الجمعة الماضى باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين ‏الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه باللقب.‏