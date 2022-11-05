شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1. سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.