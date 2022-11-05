شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام فى الدورى الانجليزي اليوم السبت 5_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فولهام اليوم السبت المقبل الموافق 5_11_2022،على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 29 نقطة،بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء وحيد، وبفارق نقطتين عن المتصدر آرسنال.

بينما يتواجد فولهام في المركز السابع برصيد 19 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في مثلهم.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام

تذاع المباراة عبر قناة القنوات الناقلة: beIN Sports Premium 1.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفولهام فى الدورى الانجليزى.

من المتوقع أن يدخل جوارديولا مباراة مانشستر سيتي أمام فولهام بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: جون ستونز، مانويل أكانجي، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جندوجان

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، جاك جريليش.

الجدير بالذكر أن قد تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي ليستر سيتي بهدف مقابل لا شئ في المبارة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي.