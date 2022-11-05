شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني اليوم السبت 5_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق برشلونة بنظيره ألميريا في الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وكله عزم على مواصلة النتائج الطيبة التي يحققها في المسابقة هذا الموسم، خاصة بعد تحقيقه الفوز على فالنسيا بهدف دون رد في الجولة الماضية خارج الديار، وتحديدًا في ملعب مستايا، والذي سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

بجانب فوزه في الدوري الإسباني، نجح برشلونة في تحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام مشاركات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة في الدوري الإسباني يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 32 نقطة.

أما ألميريا يسعة لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير على سيلتا فيجو، وهو الذي يحتل المركز 13 في الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، في مساء السبت 5 نوفمبر 2022.

توقيت مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

تلعب مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

القناة الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

تنقل مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.