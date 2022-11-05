شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة.. تعرف على ارتباطاته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة ضمن البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، بعد توقف الدوري عقب الانتهاء من مباراته أمام الداخلية بالجولة الثالثة من عمر الدوري والتى فاز فيها الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية أمس، الجمعة، على أن يستأنف تدريباته الجماعية اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل، والذى سيشهد خوض مباراة ودية، ومن المتوقع أن يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 4 أو 5 أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية حتى موعد أول مباراة رسمية.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى بالكويت.

واستهل الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف فى أول مباراتين وبرباعية مقابل هدف في المباراة الثالثة على التوالي.

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب فى الخامسة مساء الأحد 27 نوفمبر، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي ثم يلعب المارد الأحمر مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.