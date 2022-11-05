شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته بمعسكر القاهرة قبل الودية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم النادي المصري استعداداته اليوم داخل معسكره المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، وذلك لتجهيز الفريق قبل استئناف مباريات الدوري العام، ومن المقرر أن يخوض المصري أولى ودياته غدا الأحد بمواجهة فريق القناة.

ورفع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق، لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي.

وكان المصري قد استهل مشواره فى الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبى بثنائية نظيفة.

كان ايهاب جلال قد قرر ضم الرباعي الشاب، مصطفى أيمن "لاعب خط وسط فريق 1999، وعبد السلام أحمد الظهير الأيمن لفريق 2001، أحمد شداد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2001، وإبراهيم سعيد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2003 ، للتدريب مع الفريق الأول وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، الذى يستمر لمدة أسبوعين، ويلتقي الفريق يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر مع فريق القناة، ثم يوم الاثنين السابع من نوفمبر المقبل مع فريق الداخلية، فيما يلتقى الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.