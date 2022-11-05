شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق المقاولون العرب إلى التدريبات اليوم، السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 4 أيام، عقب التعادل السلبى فى اللقاء الأخير مع فاركو، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

واستهل فريق المقاولون العرب مشواره فى الدوري بالتعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل سلبيا في الجولة الثانية أمام فيوتشر، ليتعادل أيضا فى الجولة الثالثة مع فاركو بدون أهداف.

ويواصل مسئولو نادي المقاولون العرب والمسئولون عن استاد عثمان أحمد عثمان عملية الإصلاحات على الملعب الرئيسي في المرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء.

وبدأ نادي المقاولون العرب عملية إصلاح لأرضية ملعب استاد عثمان أحمد عثمان على مرحلتين، وتصل نسبة الإصلاح بعد انتهاء المرحلة الأولى إلى 60 أو 70 % على أن تستكمل العملية خلال فترة توقف الدوري المقبلة لمدة 15 يوما ليصبح الملعب جاهزا بعدها بنسبة 100%.