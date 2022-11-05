شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة بعد انتهاء توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي القادمة سيكون يوم 27 نوفمبر الجارى فى ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، ويلتقى خلالها المارد الأحمر مع المقاولون العرب فى الخامسة مساءً باستاد الأهلي والسلام فى ربع نهائي الكأس.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي للارتباطات المقبلة فى المسابقات المحلية بعد الفوز في أول 3 مباريات بالدوري الممتاز للموسم الجارى.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذى يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف فى أول مباراتين، ورباعية مقابل هدف فى المباراة الثالثة على التوالي.

الأهلي كان مُقرراً له خوض أول مباراة بعد توقف الدوري، أمام طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام، لكن اتحاد الكرة المصري أعلن ظهر أمس، الخميس، مواعيد دور الربع النهائي لبطولة كأس مصر عن الموسم الماضي، حيث تقرر إقامة مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الخامسة مساء الأحد 27 نوفمبر على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي.

وبذلك تكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب هي أول مباراة رسمية للأحمر، بعد فترة التوقف الحالية التي تستمر لأكثر من 3 أسابيع، اعتبارًا من أمس الخميس.