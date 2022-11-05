شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى يزيل "سلك" جراحة الصليبى اليوم استعداداً لبدء مرحلة التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد عمار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أولى خطوات التدريبات التأهيلية بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي للركبة، وذلك من خلال إزالة "السلك" الخاص بالجراحة اليوم السبت.

وكان اللاعب قد أجرى للمرة الثانية جراحة ناجحة بالقاهرة فى الساعات الماضية تحت إشراف الدكتور أحمد رزق استشاري علاج العظام.

ومن المقرر أن يستكمل عمار مرحلة التأهيل بشكل تدريجي تمهيداً لعودته لصفوف الفريق بعد شفاءه بشكل تام.

وكان المدافع الشاب قد تعرض للإصابة للمرة الثانية بقطع فى الرباط الصليبي بعد احتكاك قوى خلال إحدى المباريات الودية ضمن فترة الإعداد المنقضية.