شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة أول أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق فيوتشر إلى التدريبات اليوم، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التلا قرر علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر منحها للاعبي الفريق بعد العودة إلى القاهرة، عقب التعادل مع أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل فريق فى مباراة ذهاب دور الـ32 المكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

ويطمح فيوتشر لمواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.