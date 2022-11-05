شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية يبدأ خطة الاستعداد لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مصطفى لطفى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية وصاحب إنجاز الصعود إلى بطولة كأس العالم لأول مرة، على خوض عدة مباريات ودية مع منتخبات أوربية وعربية وأفريقية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الاستعداد للمشاركة فى المونديال.

وبدأ مدرب المنتخب فى اختيار المدارس الكروية التى سيواجهها فى الفترة المقبلة، ومخاطبتها لتحديد مواعيد المباريات طبقاً لبرنامج الإعداد الذى جهزه بعد عودته من المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتى أقيمت فى موزمبيق.

وفى سياق آخر، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021_ 2022 ستقام دون حضور جماهيرى.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر لموسم 2022/2021 على النحو التالى:

السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب فى الخامسة مساءً.

الأحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي مع المقاولون العرب باستاد السلام فى الخامسة مساءً.

البنك الأهلي مع بيراميدز باستاد القاهرة فى الخامسة مساءً.