موعد مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى إياب دور الـ32 التكميلى بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر تحدياً قوياً عندما يستضيف أول أغسطس الأنجولى فى إياب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة فيوتشر وأول أغسطس

تقام مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، فى إياب دور الـ 32 التكميلي.

موقف علي ماهر من مباراة فيوتشر وأول أغسطس

من جهته كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف على ماهر مدرب الفريق من المواجهة المرتقبة مع أول أغسطس فى الكونفدرالية، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع، إن على ماهر لم ينه، حتى الآن، إجراءات الرخصة التدريبية A ،مضيفا أن جهود النادي مستمرة لإنهائها في أسرع وقت لأن وجوده داخل الملعب سيفرق بشكل كبير مع الفريق.

نتيجة مباراة الذهاب

كان فريق فيوتشر قد تعادل بهدف لمثله فى مباراة الذهاب بهذا الدور أمام أول أغسطس، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي باستاد 11 نوفمبر بأنجولا، ويكفي فيوتشر التعادل سلبيا في القاهرة لحسم التأهل.

مشوار فيوتشر بالكونفدرالية

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

مشوار فيوتشر في الدوري

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.